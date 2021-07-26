الكهرباء تعلن خبراً ساراً لـ"العقود القدامى"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، إنهاء أعمال تثبيت العقود القدامى على الملاك الدائم، وفق مقررات حكومية وبرلمانية.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملفات منتسبي الوزارة من العقود القدامى، أنهت اعمالها وفق مقررات حكومية وبرلمانية، وضمن ضوابط وتعليمات محددة سلفا"، مبينة أنها جاءت "تنفيذاً للمادة 61 من قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنه 2021، والمتضمنة، أن على مجلس الوزراء استحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت العقود القدامى في الشركات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء، وضمن النفقات التشغيلية ممن تجاوزت خدمتهم المستمرة في وزارة الكهرباء خمس سنوات فأكثر".

وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء أصدر قراره المرقم 177 لسنة 2021، المتضمن، قيام الجهات ذات العلاقة بالإجراءات الملائمة مع وزارة المالية لاستكمال ما هو مطلوب"، لافتا الى أن "وزارة الكهرباء، وحرصا منها على العمل بشفافية، تؤكد على أن من لديه اي اعتراض تقديمه للدائرة القانونية في مقر الوزارة، خلال مدة اقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 28 تموز".

ونوه البيان بأن "وزارة الكهرباء ماضية بخيارين، الاول دراسة وإعداد الجداول الكاملة لمن لديهم خدمة متقطعة في الوزارة وتشكيلاتها لمدة خمس سنوات، بغية مفاتحة الجهات العليا لاستحصال الموافقات، بما يخدم مصلحة المعترضين"، مشيرا الى "سعي الوزارة باتجاه جمع من لديه خدمة داخل وخارج الوزارة من الوزارات الأخرى، واستكمال بياناتهم لمفاتحة الجهات المعنية بالقرار، واستحصال الموافقات بما يضمن حقوق أصحاب العقود وتثبيتهم اسوة بأقرانهم على الملاك الدائم".