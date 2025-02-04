الكهرباء تعلن تأهيل 8 شركات متخصصة بتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الثلاثاء، عن تأهيل ثماني شركات متخصصة ‏في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي العراقي.

وقال فاضل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة الحالية تسجل سبقاً تاريخياً كونها أول حكومة تترجم مشاريع ‏الطاقة الشمسية إلى واقع ملموس على الأرض، ونشيد بدور البنك المركزي العراقي في دعم هذا ‏التوجه من خلال تقديم قروض ميسرة للمواطنين".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة تكتسب أهمية استثنائية حيث ستتيح للمواطنين فرصة تركيب منظومات الطاقة ‏الشمسية في منازلهم عبر قروض يقدمها البنك المركزي دون فوائد ضمن مبادرة (الطاقة المتجددة)، مما يمثل حلاً مستداماً ‏لأزمة الكهرباء المزمنة في البلاد".

وكانت وزارة الكهرباء قد نظمت في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، مؤتمراً لإطلاق المنصة الإلكترونية ‏لتأهيل الشركات المتخصصة في منظومات الطاقة الشمسية، وسط حضور لافت ضم مسؤولين ‏حكوميين من وزارات عدة، وممثلين عن البنك المركزي العراقي، وأعضاء لجنة الطاقة النيابية، في ‏خطوة تعكس جهود الحكومة الاتحادية ووزارة الكهرباء نحو تطوير قطاع الطاقة المتجددة في ‏البلاد.