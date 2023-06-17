الكهرباء تعلن تسجيل "رقم غير مسبوق" بإنتاج الطاقة يفوق 24 الف ميغاواط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم السبت، تسجيل رقم غير مسبوق بإنتاج الطاقة يفوق 24 الف ميغاواط.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المنظومة الكهربائية وصلت لأعلى إنتاج طاقة حمل بتأريخها ولأول مرة ، حيث وصل لـ(24599) وهنالك إستقرار ملحوظ لتجهيز المواطنين بالكهرباء".

وأضافت ان "ملاكات وزارة الكهرباء عملت على زيادة الانتاج وإدخال الخطوط الناقلة لتحقيق اتاحات كافية لم تتحقق من قبل، وتأهيل لقطاع التوزيع وزيادة عديد المحطات التحويلية الثابتة والمتنقلة، بغية خدمة بلدنا".