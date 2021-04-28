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الكهرباء تعلن تحويل الأجراء اليوميين وقراء المقاييس إلى عقود

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-28T16:24:04+0000
الكهرباء تعلن تحويل الأجراء اليوميين وقراء المقاييس إلى عقود

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الأربعاء، عن تحويل جميع الأجراء اليوميين إلى موظفين، وتجديد العقود لجميع موظفيها.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد ورود فقرات تنفيذ الموازنة، قررت هيئة الرأي في وزارة الكهرباء، تجديد عقود جميع منتسبي الوزارة من العقود اعتباراً من 1 كانون الأول 2021، وبصفة عقود تشغيلية، وإلزام جميع تشكيلات الوزارة بذلك.

وقررت الهيئة تحويل جميع منتسبي الوزارة من الأجراء اليوميين الى عقود، مشيرة الى اعتماد العقد الذي نص عليه قرار رقم ٣١٥، والمنصوص عليه بفقرات تنفيذ الموازنة، لحفظ حقوق منتسبيها، وضمان انسيابية تسليم مستحقاتهم اسوة بزملائهم من الملاك الدائم.

وأكدت الوزارة في بيانها، انها استلمت الدفعة الأولى من المبالغ المخصصة لرواتب العقود والاجور والتي غُطيت من اموال الجباية المركزية لجميع مستحقات عام ٢٠٢٠، مبينة انه سيتم تنظيم الصكوك خلال يومين وتسليمها للشركات العامة بغية صرفها.

واشارت الى انه سيتم بعد اكمال اجراءات وزارة المالية تغطية كافة مستحقات الدفعة الثانية من المبالغ والتي هي مستحقات اشهر عام ٢٠٢١وصرفها كرواتب.

وبينت الوزارة انها غطت بكتب رسمية وقوائم وفواتير كافة ما طلب منها لوزارة المالية، وبعد تسليم الدفعة الثانية وصرفها ستتم عملية انسيابية دفع رواتب العقود أسوة بالملاك الدائم بشكل منتظم.

واضافت انها فاتحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص تحويل قراء المقاييس من قرار رقم ٣٤١ الى قرار ٣١٥، مشيرة الى ان الامانة العامة استفسرت عما اذا كانت هناك تخصيصات مالية تغطي هذا الاجراء.

واوضحت ان هيئة الرأي في الوزارة قررت الاستمرار بمتابعة الموضوع مع الامانة العامة لإكمال إجراءات التحويل، وتوضيح امكانية الكهرباء من تغطية تخصيصاتهم من اموال الجباية.

وأوعزت هيئة الرأي، بحسب البيان، لشركات التوزيع بتعظيم موارد الجباية وصرف جميع مستحقات قراء المقاييس غير المدفوعة ريثما تستكمل اجراءات التحويل.

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