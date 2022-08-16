الكهرباء تعلن انفصال خط واسط - ميسان بسبب "استغلال مغلوط" للشعائر الحسينية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الثلاثاء، نزول أحمال طارىء للمنطقة الجنوبية وانفصال خط واسط - ميسان بسبب ما قالت عنه "استغلال مغلوط" للشعائر الحسينية.

وذكر اعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عبثاً جديداً واستخداما سيئاً وغير صحيح ، واستغلالاً للشعائر الدينية بشكل مغلوط، وعدم مراعاة من قبل بعض المواطنين للمحددات الأمنية والفنية للابراج والخطوط الناقلة للطاقة، بتعليق اللافتات على اسلاك الضغط الفائق، تسبب بانفصال خط( واسط - ميسان ٤٠٠ ك ف) وخروجه عن العمل صباح اليوم ،وهو من خطوط الضغط الفائق الاستراتيجية للمنظومة الكهربائية".

ووجه الوزير وفقاً للبيان بـ"استنفار كامل لملاكات الوزارة وبأكثر من (٢٥)فرقة صيانة إنتشرت على طول الخط بين ميسان وواسط ، للفحص على الخط من الجهتين ولمدة خمس ساعات متتالية من الجهد وعمل المعدات والآليات، ليتبين سبب انفصال الخط المذكور بسبب الصور أدناه والتي علقت فيها اللافتات وربطها بالارض بشكل مخطوء، حَرَم المواطنين فيه من ساعات التجهيز للكهرباء".

وتابع البيان، "مما اضطر دائرة التشغيل والتحكم بخفض احمال محافظات المنطقة الجنوبية للحفاظ على سلامة المنظومة الجنوبية من الانهيار، وتم اعادة الخط للعمل بتمام الساعة الـ٥:٣٠ مساء اليوم الثلاثاء بعد ازالة العارض، ويعاود الان استقرار المنظومة الجنوبية لوضعها الطبيعي".

ودعت الوزارة المواطنين إلى "الالتزام بمحددات الخطوط الناقلة للكهرباء والابراج، والانتباه إلى وجود العلامات التحذيرية الموضوعة بعدم الاقتراب حفاظاً على سلامتهم وسلامة المعدات".