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الكهرباء تعلن انخفاضاً بساعات تجهيز جنوب العراق بالطاقة: "18 ساعة يومياً فقط"

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-03T17:16:21+0000
الكهرباء تعلن انخفاضاً بساعات تجهيز جنوب العراق بالطاقة: "18 ساعة يومياً فقط"

شفق نيوز/ أعلن مدير شركة نقل الطاقة الكهربائية في جنوب العراق زياد علي فاضل، يوم السبت، عن انخفاض ساعات تجهيز محافظات جنوب العراق بالكهرباء، محذرا في الوقت ذاته من انقطاعات في التجهيز.

وقال فاضل لوكالة شفق نيوز، إن "موضوع التجهيز في المحافظات الجنوبية وفي البصرة سابقاً وقبل ارتفاع درجات الحرارة بشكل عالي كان يصل من 20 الى 21 ساعة يومياً".

واضاف، "عند حدوث الخلل الذي حصل في المنظومة الكهربائية قلت ساعات التجهيز"، موضحاً أن "معدل ساعات التجهيز حالياً هو 18 ساعة".

وتابع فاضل، "يوم امس واليوم التجهيز 18 ساعة أما الأسبوع الماضي فكان أقل من 12ساعة".

ورجح مدير شركة نقل الطاقة الكهربائية، أن "تحدث انقطاعات في التيار الكهربائي"، مؤكدا أن "المستشفيات والمراكز الصحية مخصصة لديها خطوط حرجة ولدينا خطة طوارئ جاهزة في حال حدوث أي خلل".

وشهد العراق خلال الـ48 ساعة الماضية عملية أطفاء كليا للتيار الكهربائي باستثناء إقليم كوردستان، فيما عزت وزارة الكهرباء إلى أن الاطفاء كان بسبب عارض فني على احد خطوط 400 جنوبي العاصمة بغداد، حيث استمر العمل إلى أكثر من 15 ساعة لإصلاحه.

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