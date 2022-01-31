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الكهرباء تعلن استنفاراً تاماً لمواجهة سوء الأحوال الجوية

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-31T12:22:11+0000
الكهرباء تعلن استنفاراً تاماً لمواجهة سوء الأحوال الجوية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الإثنين، استنفار جميع ملاكاتها الهندسية والفنية والحرفية والجهد الآلي بشكل تام لمواجهة احتمال سوء الاحوال الجوية ومواجهة الامطار.

ووجه وزير الكهرباء المكلف عادل كريم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"الدوام بنسبة 100‎% على نحو تواجد كامل وعلى مدار 24 ساعة بمراكز السيطرة والفروع وقطاعات الصيانة من المديرين العامين ونزولاً على ان تكون هنالك مرابطات صيانة داخل القطاعات وكافة التشكيلات وفتح المخازن بشكل كامل لتجهيز الصيانات بالمواد الحاكمة لإدامة الشبكة".

ودعت الوزارة مديري التشكيلات كافة الى متابعة التوجيه ومراعاة الاستثناء التام من القطع المبرمج لمشاريع المياه والمستشفيات ومحطات تصريف المياه الثقيلة، ومتابعة جميع المغذيات والشبكات التي تنفصل من الخدمة واعادتها للعمل بأسرع وقت خدمة للمواطنين.

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