الكهرباء تعزز المنظومة الوطنية بـ250 ميغاواط من محطة سامراء الحرارية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأحد، تعزيز المنظومة الوطنية بطاقة 250 ميغاواط، عبر محطة توليد كهرباء سامراء الحرارية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بمتابعة مباشرة من قبل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية المهندس وليد خالد حسن، تمكنت الملاكات الهندسية والفنية لمحطة توليد كهرباء سامراء الحرارية وكوادر شركة cmec الصينية من الانتهاء من أعمال الصيانة على الوحدة التوليدية الأولى بإشراف مدير المحطة المهندس حمود نايف متعب".

وأضافت أن "الصيانة تضمنت إكمال ربط أجهزة الفحص وربط أجهزة PT وجرى تشغيل الوحدة وإدخالها الى الخدمة وبطاقة إنتاجية 250 ميكاواط وسيتم الصعود بالحمل تدريجياً وصولاً الى أعلى طاقة إنتاجية للوحدة والبالغة 630 ميغاواط".