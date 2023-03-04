الكهرباء تعد باستقرار التجهيز في الصيف وتكشف خططاً لإنشاء منظومات إنتاج ونقل وتوزيع لكل العراق

شفق نيوز/ وعد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت، العراقيين باستقرار التجهيز في الصيف المقبل، كاشفاً في ذات الوقت عن خطط لانشاء منظومات انتاج ونقل وتوزيع لكل محافظة في البلاد.

وقال فاضل في تصريحات خلال زيارته لمحافظتي الديوانية وبابل، إن "مهمتنا وطنية وانسانية، وعازمون على الانجاز ونثمن الاهتمام الكبير من الحكومة ورئيسه، ولن ندخر جهدا لخدمة اهلنا بعموم المحافظات".

وأضاف، "سنواصل جولاتنا المستمرة لنكون فرداً عاملاً ميدانياً مع ملاكاتنا"، مؤكداً "التصميم على اجتياز الصيف المقبل باستقرار التجهيز ، لنثبت للجميع ان وزارتنا عنصراً للنجاح".

واشار وزير الكهرباء الى "العمل بشكل متسارع لمواكبة احمال الصيف المبكر"، مبينا أنه "لدينا خطط نطمح من خلالها انشاء منظومات انتاج ونقل وتوزيع لكل محافظة لتسد كفايتها ونحد من الضياعات بخطوط النقل والتوزيع".

وتابع، "كنا قد خططنا لزيادة محولات القدرة ( Auto)بمحطة الديوانية الغازية ومحطة المسيب الحرارية، واليوم نتابع ميدانياً مراحل الانجاز"، موضحا ان "المحولات الجديدة ستحقق زيادة بسعة الطاقات التصريفية للأحمال".

وختم وزير الكهرباء، حديثه بالقول، "القتينا بالملاكات العاملة واستمعنا لمشاكلهم واحتياجاتهم واوعزنا بحلها ، وهدفنا الاهتمام بالمورد البشري كما الحيوي للبنى التحتية".