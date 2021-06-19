الكهرباء تطيح بمحطات المياه.. وامانة بغداد تستغيث

شفق نيوز/ دعت امانة بغداد، يوم السبت، وزارة الكهرباء للاسراع باعادة التيار الكهربائي لمشاريع انتاج وتوزيع الماء الصافي لاعادة ضخ الماء بشكل طبيعي لمناطق العاصمة.

وذكر بيان للامانة ورد إلى وكالة شفق نيوز، أنه "منذ يوم الخميس الماضي تعرضت مشاريع تجهيز الماء الصافي لانقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي وهي مستمرة لغاية الان بسبب سقوط قسم من المغذيات الرئيسة في ابراج نقل الطاقة أدت الى توقف جزء من مشاريع انتاج وتوزيع الماء الصافي واعتمادها على نصف طاقتها التشغيلية".

وأضاف البيان أن "توقف الطاقة الكهربائية تأثر به مشروع ماء الكرخ الذي يغذي مناطق جانب الكرخ من بغداد والذي يعتمد على خطي طواريء توقف احدهما تماماً والثاني يقوم بتجهيز فولتية ضعيفة لاتسمح بتشغيل كامل طاقة المشروع وهذا المغذي يتم اطفاءه بين فترة واخرى مما يؤدي الى اطفاء المشروع ايضاً بالكامل بين فترة واخرى".

وتابع أن "مشروع ماء شرق دجلة تعرض هو الاخر الى انقطاعات مستمرة بالطاقة الكهربائية ادت الى توقفه وإعادة تشغيله لعدة مرات ما أثر على تجهيز الماء لبعض مناطق جانب الرصافة من العاصمة".

وبين أن "دائرة ماء بغداد تواصل تشغيل مشاريع الماء بالاعتماد على المولدات الطارئة لها وهي تسمح بتشغيل جزء من المضخات والعمل بنصف الطاقة التشغيلية".

وفي وقت سابق، عزت دائرة ماء بغداد سبب انقطاع الماء إلى عطل بالمغذيات الرئيسية للكهرباء الوطنية المغذية لمشاريع الماء، ما ادى إلى نقصٍ في تجهيز الماء الصافي لمناطق الكرخ وقاطع الرشيد جنوبي العاصمة.