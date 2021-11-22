الكهرباء تصدر أمراً وزارياً بشأن سلّم رواتب العقود وتحقق مع موظفين "غير منضبطين"

شفق نيوز/ أصدرت هيئة الرأي في وزارة الكهرباء، يوم الاثنين، أمراً وزارياً بشأن سلم رواتب الموظفين العقود.

وتضمن الامر الوزاري الذي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، "تشكيل لجنة تحقيقية مركزية برئاسة مدير مكتب التصاريح الأمنية مع عضوين من مقر الوزارة من الدائرة الادارية ومدير المكتب الاعلامي لغرض التحقيق في تكرار التجاوزات والإساءات التي تطال المسؤولين في الوزارة والمتداولة في وسائل الاعلام المختلفة ومن ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي والاتهامات التي لا تستند على أي دليل من قبل بعض منتسبي الوزارة غير المنضبطين الذين تمادوا في الاساءة نتيجة جهلهم بعواقب مثل هذه التصرفات والعقوبات التي يمكن أن تشملهم وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة".