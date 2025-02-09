الكهرباء ترد على تلوث شط العرب: ما تداولته وسائل الإعلام كان مبالغاً فيه (فيديو)

شفق نيوز/ أصدرت الشركة العامة لإنتاج الكهرباء، "المنطقة الجنوبية"، يوم الأحد، توضيحاً بشأن تلوث‏ مياه شط العرب نتيجة التسرب من محطة كهرباء الهارثة.

وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هناك تضرراً في أحد أنابيب ‏الوقود بمحطة كهرباء الهارثة، بسبب ارتفاع ضغط المضخات نتيجة انطفاء الشبكة الكهربائية عن المنطقة الجنوبية قبل أيام".

وأضافت الشركة، أنهم "تعاملوا مع الموقف فوراً ‏بعزل الأنبوب المتضرر وسحب كميات الوقود المتسربة"، مؤكدة أن "الفحوصات الميدانية التي ‏أجراها فريق التفتيش النهري تشير إلى خلو النهر وضفافه من أي آثار للتلوث".

وأشارت الشركة، إلى أن "ما تم تداوله في بعض ‏وسائل الإعلام بشأن التلوث كان مبالغاً فيه". ‏

وعبرت لجنة الزراعة والمياه والبيئة النيابية، يوم أمس السبت، عن قلقها البالغ لما تم توثيقه ونشره من قبل أحد المواطنين بشأن التلوث الحاصل في مياه شط العرب، الناتج عن المخلفات الصادرة من محطة كهرباء الهارثة.