الكهرباء تخطط لإنتاج 24 الف ميغاواط في الصيف المقبل وتؤكد: سددنا ديوننا لإيران

شفق نيوز/ كشفت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاثنين، عن خطة للوصول الى طاقة انتاجية تبلغ 24 الف ميغاواط خلال الصيف المقبل، فيما اكدت تسديد كل المستحقات المالية لإيران المترتبة على استيراد الغاز.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة الكهرباء وضعت خطة مكثفة ومبكرة للوصول إلى إنتاج 24 الف ميغاواط خلال الصيف المقبل، مما سينعكس ايجابا على تجهيز جيد للطاقة الكهربائية".

وتابع "الوزارة قامت بإجراء جدول صيانات مكثفة لجميع الوحدات التوليدية في محطات الانتاج، والتي هي الان على مشارف اكمالها في بداية شهر ايار المقبل، كما ان هناك وحدات توليدية ايضا دخلت الخدمة تعمل بالغاز العراقي، وايضا تم اجراء اتفاقات وورقة عمل مع وزارة النفط بهذا الشأن".

ولفت الى ان "وزير الكهرباء بحث في زيارته الاخيرة لإيران مع وزير الكهرباء والنفط الايراني تجهيز الكميات المطلوبة من الغاز مع مواكبة الاحمال الصيفية، اضافة الى انه تم رفع اطلاقات الغاز من 10 الى 25 مليون متر مكعب يوميا والتي اسهمت باستقرار المنظومة وتجهيز الكهرباء حاليا".

واكد موسى ان "الوزارة سددت جميع ما عليها من التزامات ومستحقات مالية للجانب الايراني جراء استيرادها للغاز لصندوق الاعتماد لدى المصرف العراقي للتجارة (TBI) وبالتالي فليس على الوزارة ديون حاليا"، مضيفا "يتم تسديد ما علينا من فواتير لقاء الغاز المورد أول بأول".

يذكر أن العراق يعاني من قلة تجهيز الطاقة وخاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة نتيجة عدم كفاية الوقود المجهز لمحطات الكهرباء، فيما تقوم المولدات الاهلية بتزويد المواطنين بالطاقة مقابل أجور مرتفعة ترهق المواطنين.