الكهرباء تخطط لفك اختناقات الصيف ونشر محطات توزيع جديدة في بغداد

شفق نيوز/ عقد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت، اجتماعاً مع مسؤولي توزيع بغداد لوضع خطة فك الاختناقات وتنفيذ ‏مشاريع توزيع جديدة في العاصمة استعداداً للصيف المقبل. ‏

وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، ترأس اليوم، اجتماعاً موسعاً مع ‏مسؤولي الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، بحضور مديري فروع بغداد، ‏بالإضافة إلى مديري الدائرة الفنية والتخطيط في الوزارة" .‏

واستعرض الوزير في الاجتماع الذي عقد في مقر دائرة توزيع بغداد، "استراتيجية الوزارة لتطوير ‏قطاع الكهرباء"، مؤكداً على "إيلاء الأهمية القصوى لمشاريع ‏النقل ‏والتوزيع التي تشكل العمود الفقري لمنظومة الطاقة الكهربائية في ‏العاصمة". ‏

و بين المكتب في بيانه أن "المجتمعين استمعوا إلى شرح مفصل عن خطة شركة توزيع ‏كهرباء بغداد لفك ‏الإختناقات في مناطق العاصمة وآليات تنفيذها".‏

وتطرق النقاش إلى التحديات الرئيسة التي تواجه فروع الشركة، وفي ‏مقدمتها ‏مشكلة تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء محطات التوزيع ‏الجديدة، وفي هذا ‏السياق، وأوعز الوزير بـ"متابعة هذا ‏الملف مع أمانة بغداد للوصول إلى حلول ‏عملية تضمن توفير المواقع ‏المناسبة للمحطات المستقبلية".‏

وشدد الوزير على "ضرورة الالتزام الصارم ‏بالتوقيتات المحددة لإنجاز المشاريع"، مبيناً ‏أن "نجاح خطة الصيف ‏المقبل يعتمد بشكل كبير على الالتزام بالجداول الزمنية ‏الموضوعة ‏والتنفيذ الدقيق للخطط المرسومة".