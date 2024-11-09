الكهرباء تخطط لفك اختناقات الصيف ونشر محطات توزيع جديدة في بغداد
شفق نيوز/ عقد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت، اجتماعاً مع مسؤولي توزيع بغداد لوضع خطة فك الاختناقات وتنفيذ مشاريع توزيع جديدة في العاصمة استعداداً للصيف المقبل.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، ترأس اليوم، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، بحضور مديري فروع بغداد، بالإضافة إلى مديري الدائرة الفنية والتخطيط في الوزارة" .
واستعرض الوزير في الاجتماع الذي عقد في مقر دائرة توزيع بغداد، "استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الكهرباء"، مؤكداً على "إيلاء الأهمية القصوى لمشاريع النقل والتوزيع التي تشكل العمود الفقري لمنظومة الطاقة الكهربائية في العاصمة".
و بين المكتب في بيانه أن "المجتمعين استمعوا إلى شرح مفصل عن خطة شركة توزيع كهرباء بغداد لفك الإختناقات في مناطق العاصمة وآليات تنفيذها".
وتطرق النقاش إلى التحديات الرئيسة التي تواجه فروع الشركة، وفي مقدمتها مشكلة تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء محطات التوزيع الجديدة، وفي هذا السياق، وأوعز الوزير بـ"متابعة هذا الملف مع أمانة بغداد للوصول إلى حلول عملية تضمن توفير المواقع المناسبة للمحطات المستقبلية".
وشدد الوزير على "ضرورة الالتزام الصارم بالتوقيتات المحددة لإنجاز المشاريع"، مبيناً أن "نجاح خطة الصيف المقبل يعتمد بشكل كبير على الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة والتنفيذ الدقيق للخطط المرسومة".