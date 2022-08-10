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الكهرباء تخاطب المالية لتثبيت العقود وتعفي مدير توزيع ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-10T17:46:03+0000
الكهرباء تخاطب المالية لتثبيت العقود وتعفي مدير توزيع ذي قار

شفق نيوز/ خاطبت وزارة الكهرباء، يوم الأربعاء، وزارة المالية لتثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم، في حين أصدرت أمراً يقضي باعفاء مدير توزيع فرع ذي قار جنوبي العراق من منصبه.

وجاء في كتاب رسمي صادر عن وزارة الكهرباء، وموجهاً الى وزارة المالية، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، "إشارة الى الاعمام المرقم (١٥٢٢٥) في ٢٠٢٢/٦/١٩ المعطوف على اعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (و ۲۲۰۸۱/۲۷/۲) المؤرخ في ۲۰۲٢/٦/١٤ نود اعلامكم الآتي: نرفق لكم طيا الجداول الخاصة باستحداث الدرجات الوظيفية والكلف المالية للمتعاقدين العاملين لدينا لغرض تثبيتهم ممن لديه خدمة 2 سنة فأكثر.

وفي السياق، اصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، قراراً بإعفاء مدير توزيع كهرباء ذي قار عبدالمجيد علاء من منصبه وتعيين بديلاً عنه.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الكهرباء، عادل كريم، اصدر امرا باعفاء مدير كهرباء ذي قار عبدالمجيد علاء من منصبه وتعيين هاني الموسوي بديلاً عنه"، لافتا إلى ان " الاخير حصل على دعم كبير من قبل ائتلاف دولة القانون لتعيينه في المنصب الجديد".

وبين المصدر، ان "المتظاهرين وعلى خلفية قرار الوزير، اعلنوا إغلاق الدائرة يوم غد الخميس، احتجاجا على القرار "، مؤكدين ان" الأمر لن يقف عند هذا الحد، بل ستكون هناك تبعات أخرى ضد الوزارة في المحافظة".

وتابع المصدر، ان "ادارة محافظة ذي قار، المتمثلة بالمحافظ محمد الغزي، أبلغت وزير الكهرباء برفضها قرار تغيير مدير الكهرباء، ولن تكون على استعداد للتعامل مع البديل ".

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