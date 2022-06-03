الكهرباء تخاطب البرلمان لتثبيت عقود أكثر من 100 الف موظف على الملاك الدائم

شفق نيوز / خاطبت وزارة الكهرباء العراقية، مجلس النواب، بشأن تثبيت موظفي العقود بالوزارة على الملاك الدائم.

وأبلغ مصدر في الوزارة وكالة شفق نيوز، أن "وزارة الكهرباء أرسلت كتابا إلى مجلس النواب يتضمن عدد الموظفين العقود في الوزارة وفق جداول، حيث يبلغ عددهم 100 الف و583 موظف عقد".

وأضاف المصدر، أن "الموظفين العقود في الوزارة يتقاضون 636 مليارا و8 ملايين دينار سنويا، وفي حال تم تثبيت هؤلاء العقود على الملاك الدائم فإنه رواتبهم ستصبح 685 مليارا و611 مليون دينار سنوياً.

وبين المصدر، أن "فرق الرواتب للموظفين العقود بعد أن يصبحوا على الملاك هو 50 مليار دينار سنوياً بالنسبة لخزينة الدولة".

ولفت إلى أن "إرسال كتاب من وزارة الكهرباء إلى مجلس النواب، هو لغرض دراسة الوضع المالي والإداري للعقود وتثبيتهم على الملاك الدائم".