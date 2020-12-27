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الكهرباء تحذر من انعدام الطاقة في بغداد ومناطق أخرى بخفض ايران للتجيهز

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-27T09:33:41+0000
الكهرباء تحذر من انعدام الطاقة في بغداد ومناطق أخرى بخفض ايران للتجيهز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاحد، عن تخفيض الجانب الإيراني وقود الغاز إلى ٣ ملايين متر مكعب، مشيرة إلى أن هذا التخفيض سيجعل تجهيز الكهرباء شبه معدوم في بغداد والفرات الاوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في تصريحات للقناة العراقية المملوكة للحكومة، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "بلغنا تواً بان الجانب الإيراني سيقلل تجهيز وقود الغاز من ٥ مليون متر مكعب إلى ٣ مليون متر مكعب لعدم تسديد الديون المترتبة على شراء الغاز".

وأضاف أن "هذا التخفيض سيجعل تجهيز الكهرباء شبه معدوم في بغداد والفرات الاوسط".

وتابع موسى أن "قرار تخفيض نسبة تجهيز الغاز الإيراني يأتي بعد اسبوعين من اتخاذ قرار مماثل خَفَضَ نسبة التجهيز من ٥٠ مليون متر مكعب إلى ٥ مليون متر مكعب".

ودعا وزارة المالية إلى "دفع مستحقات الغاز الإيراني تلافيا لفقدان التيار الكهربائي".

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