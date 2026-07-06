الكهرباء تجري تغييرات إدارية واسعة في الرصافة والكرخ (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

أصدرت الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد في وزارة الكهرباء، أوامر إدارية تضمنت حركة تغييرات واسعة شملت إنهاء تكليف وتكليف عدد من المسؤولين في فرعي توزيع كهرباء الرصافة والكرخ، إلى جانب نقل ملاكات هندسية وإدارية وإعادة توزيع المسؤوليات في عدد من الأقسام والقطاعات.

وبحسب وثيقتين اطلعت عليهما وكالة شفق نيوز، تضمنت الأوامر إنهاء تكليف وميض أحمد عبد الله من مسؤولية قسم التخطيط في فرع توزيع كهرباء الرصافة، وتكليف معتصم كاظم سلمان بإدارة القسم ذاته بعد نقله من قسم السلامة والتفتيش الهندسي في مقر الشركة.

وشملت القرارات أيضاً تكليف حسين حيال مايع، بإدارة قطاع فلسطين، وإنهاء تكليف عبد الأمير رستم من منصب وكيل مدير القطاع، فضلاً عن تكليف علي طاهر نعمة بمنصب وكيل مدير قسم مبيعات الطاقة في فرع توزيع كهرباء الرصافة.

كما تضمنت الحركة الإدارية إنهاء تكليف ضياء كمال خالد من إدارة قطاع أطراف الرصافة الجنوبي، وتكليف عدنان عبد عون مديراً للقطاع، مع تكليف نزار هادي محمد بمنصب وكيل مسؤول القطاع.

وفي جانب الكرخ، أنهت الوزارة تكليف عباس فاضل عباس من إدارة قطاع العامل، وكلفت فراس حسن محي بإدارة القطاع.

وشملت القرارات أيضاً إنهاء تكليف غيث باسم جاسم من إدارة قطاع الأعظمية، وتكليف عمر عبد الوهاب إبراهيم بإدارة القطاع، إضافة إلى إنهاء تكليف إيهاب عقيل حاتم من مسؤولية قسم الشؤون الإدارية في فرع توزيع كهرباء الرصافة، وتكليف منى جواد أحمد بإدارة القسم.

وفي الجانب القانوني، أنهت الوزارة تكليف نايف إبراهيم صالح من مسؤولية قسم الشؤون القانونية في فرع توزيع كهرباء الكرخ، مع تكليف إبراهيم سعد فياض بإدارة القسم.

ونصت الأوامر الإدارية كذلك على حجب مخصصات المناصب عن المسؤولين الذين أنهيت تكاليفهم، وعدم صرف مخصصات المنصب للمكلفين الجدد لحين التأكد من مطابقة أوصافهم الوظيفية وفق استمارة قسم الجودة والتطوير المؤسسي، على أن تدخل القرارات حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدورها.