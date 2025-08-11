الكهرباء: بدء إعادة الطاقة بشكل تدريجي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، مساء اليوم الاثنين، البدء بإعادة التيار الكهربائي تدريجياً بعد حادث الانفصال الطارئ، مشيرة إلى أن استعادة الخدمة بالكامل سيتم خلال الساعات المقبلة.

وذكر وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج محمد نعمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "حدث انفصال طارئ عصر اليوم، في خطوط نقل الطاقة الكهربائية، مما تسبب في إنطفاء أجزاء واسعة من المنظومة الوطنية للكهرباء".

وأكد نعمة أن "فرق الوزارة الفنية تعمل حالياً على معالجة الخلل وإعادة التشغيل، حيث بدأت بإعادة التيار الكهربائي تدريجياً، وسيتم استعادة الخدمة بالكامل خلال الساعات المقبلة".

إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع في وزارة الكهرباء، مساء الاثنين، بعودة محطة الناصرية المركبة (الغازية) للعمل تدريجياً بمحافظة ذي قار أسوة ببعض المحافظات التي عادت فيها محطات الكهرباء للعمل مجدداً.

وأشار المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن الإعادة في الوقت الحالي تشمل الخطوط الحرجة فقط (المستشفيات والسجون).

وقبل قليل، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أن ارتفاع أحمال المنظومة بمحافظتي كربلاء وبابل، تسبب بانفصال خطي نقل الطاقة (مسيب – بابل 400 ك ف) وتعرض المنظومة للانطفاء التام.

وأكدت أن "ملاكات الكهرباء تعمل الآن بشكل مستنفر وبتواجد ميداني في مراكز السيطرة لإعادة الوحدات المنفصلة والخطوط الناقلة للعمل تدريجياً خلال الساعات المقبلة".

وشهدت محافظة البصرة ومعظم مدن الجنوب والفرات الأوسط انقطاعاً واسعاً في التيار الكهربائي، نتيجة انهيار مفاجئ في المنظومة الكهربائية، ما تسبب بعزل هذه المناطق عن التغذية لفترات طويلة.

وقال مدير مركز السيطرة الجنوبي محمد جواد لوكالة شفق نيوز إن "الوضع حالياً يشهد بدء إعادة تشغيل المنظومة، حيث أوصلنا الفولتية إلى محافظة البصرة وننتظر تشغيل المحطات الكهربائية لعودة التيار تدريجياً".

وأضاف جواد أن "إعادة الكهرباء إلى البصرة بشكل كامل ستتأخر حتى منتصف الليل، على أن يستقر التجهيز مع ساعات الفجر الأولى"، مبيناً أن "حادثاً في المنطقة الوسطى أدى إلى انهيار المنظومة وحدوث تذبذب في الأداء، الأمر الذي تسبب بسحب البصرة ضمن نطاق الانهيار".

وأوضح أن "البصرة والمنطقة الجنوبية والفرات الأوسط ليست لها علاقة مباشرة بالأزمة الكهربائية، إلا أنها شُملت بالأضرار نتيجة امتداد أثر الانهيار في المنظومة الوطنية".

وفي كركوك، أفاد مصدر في شركة كهرباء الشمال، مساء الاثنين، بأن العمل جارٍ على إعادة تشغيل محطتي التحويل الرئيسيتين (132 ك.ف و400 ك.ف) في المحافظة، بعد الانقطاع الشامل الذي شهدته المنظومة الكهربائية في عموم العراق.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "إعادة تشغيل المحطتين ستسمح بعودة التغذية الكهربائية إلى مناطق كركوك بشكل تدريجي خلال الساعات المقبلة"، مشيراً إلى أن "الأولوية ستكون لتغذية المستشفيات والمشاريع الخدمية الحيوية قبل إعادة التيار إلى الأحياء السكنية".

وأكد أن "الفرق الفنية تواصل العمل على استقرار الشبكة ومنع أي انهيار جديد في المنظومة، في ظل الأحمال العالية وارتفاع درجات الحرارة".

وكانت مصادر محلية من مختلف المحافظات ذكرت لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم، أن "محطات كهرباء البصرة وميسان وذي قار وبغداد وديالى والأنبار، خرجت عن الخدمة".

ويتزامن هذا الانطفاء، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية.