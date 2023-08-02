الكهرباء: انتاجنا بلغ 24 ألف ميغاواط ومنظومتنا تعمل بشكل طبيعي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الأربعاء، أن إنتاج المنظومة الكهربائية بلغت 24 ألف ميغاواط، مؤكدة أن المنظومة تعمل بشكل طبيعي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد موسى، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "إنتاج المنظومة الكهربائية يتراوح بين 23 إلى 24 ألف ميغاواط، لكن التجهيز يختلف من محافظة إلى أخرى وبين منطقة وأخرى".

وأضاف "المنظومة تعمل بشكل طبيعي بعد إصلاح الأبراج التي تعرضت للتخريب والمحطات اندلعت فيها الحرائق"، مشيراً إلى أن "اللجان التحقيقية ستكتب تقريرها بعد معرفة أسباب هذه الحوادث".

وأكدت وزارة الكهرباء العراقية، في يوم السبت الماضي، اندلاع حريق بمحطة البكر التحويلية (123KV)، في البصرة مما تسبب بانفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وتعرض المنظومة للإطفاء التام.

في غضون ذلك كشف مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، عن تعرض 3 أبراج لنقل الطاقة للتفجير بعبوات ناسفة في أطراف حدود المحافظة المحاذية لحدود محافظة الأنبار.

وكانت وزارة الكهرباء قد تعهدت بأن يكون الصيف الحالي من حيث تجهيز الكهرباء أفضل من الصيف الماضي.