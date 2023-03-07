الكهرباء النيابية تكشف عن "ضياع" 5 الاف ميغاواط وتحدد 3 مشاكل تواجه الوزارة

شفق نيوز/ أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، يوم الثلاثاء، عن "ضياع" 5 الاف ميغاواط من أصل 24 الفاً هو الإنتاج الأساسي لوزارة الكهرباء، محددة 3 مشاكل تواجه الوزارة.

وقال عضو اللجنة، هاتف الساعدي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الكهرباء والطاقة استضافت في بداية جلساتها وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، والكادر المتقدم في الوزارة، حيث تمت مناقشة خطة عمل الوزارة واستعداداتها للصيف المقبل، في ظل ارتفاع درجات الحرارة الذي يمتاز به العراق خاصة في المنطقة الجنوبية".

وأوضح، أن "الإنتاج الحالي للوزارة وصل إلى 24 ألف ميغاواط، والواصل فعلاً 19 ألف ميغاواط، إذ أن هناك 5 آلاف ميغاواط ضائعة، وتعمل الوزارة على أن تكون هذه الضائعات من ضمن التجهيز الكامل للمواطنين".

وأضاف عضو لجنة الكهرباء، أن "الوزارة لديها العديد من المشاريع المستقبلية وخطة خمسية متكاملة، ونأمل من الوزير أن يستفيد من خبرته القديمة في محافظة البصرة ونقلها إلى الوزارة".

كما أشار الساعدي، إلى أن "المشكلة التي تواجه الوزارة هي رصد الأموال في الموازنة، واستيراد الغاز الإيراني، الذي يرتبط استمراره بتجهيز الطاقة الكهربائية، كما تواجه الوزارة مشاكل من حيث تخصيص الأراضي واستملاكها".

وبيّن، أن "إيران هي الدولة الوحيدة التي يستورد العراق منها الغاز، ولكن جولة التراخيص السادسة التي اجرتها وزارة النفط، ركّزت على الغاز الطبيعي واستثماره وكبس الغاز المحروق، الذي باستثماره سوف يغطي ما يقارب من 60% من حاجة الوزارة من الغاز".

وتابع عضو لجنة الكهرباء، أن "توجّه (وزارة الكهرباء) قد يكون إلى بناء محطات توليد طاقة حرارية لا تعمل بالغاز كما في شمال البصرة، وتم تقديم الطلب إلى الوزير، والعمل جارٍ على قدم وساق في سبيل الحصول على الموافقات اللازمة".

وأكد أن "الوزارة أعدت خطة متكاملة، وهناك العديد من المحطات التحويلية والطاقة التوليدية في محافظتي صلاح الدين والديوانية، بالإضافة إلى العقود التي وقعت مؤخراً مع شركتي سيمنس و جنرال الكتريك، اللتان تأخذان على عاتقهما تطوير القطاع الكهربائي في العراق".

ولفت الساعدي، إلى أن "الوزارة تعمل على إضافة 5 آلاف ميكاواط إلى الطاقة الموجودة فعلياً والمجهزة إلى المواطن خلال الصيف المقبل، وهذا في حال استمرار واستقرار توريد الغاز الطبيعي الإيراني إلى المحطات التوليدية العراقية".

ووعد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت (4 آذار الجاري) العراقيين باستقرار التجهيز في الصيف المقبل، كاشفاً في ذات الوقت عن خطط لانشاء منظومات انتاج ونقل وتوزيع لكل محافظة في البلاد.