الكهرباء العراقية: لن نعتمد على الوقود الأجنبي بعد اليوم

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الاثنين، الشروع بخطة إنشاء محطات توليد بخارية، مؤكدا أن البلد لن يعتمد على الوقود الأجنبي بعد اليوم.

وقال فاضل، خلال مؤتمر ومعرض طاقة العراق، بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز: "شرعنا بخطة استراتيجية أعلنا عنها مؤخراً لإنشاء محطات بخارية بطاقة 15 ألف ميغاواط تعتمد على ‏الوقود المحلي، ولن نعتمد بعد اليوم على الوقود الأجنبي".

وأضاف: "مستمرون بالعمل على مشاريع الدورة المركبة التي لاتحتاج إلى وقود، و3000 ميغاواط من الطاقة ‏المتجددة"، مبينا أنه "لدينا تنسيق عالٍ مع النفط لتأمين الوقود اللازم لتشغيل الوحدات الإنتاجية للكهرباء".

وكانت الوزارة، كشفت منتصف الشهر الحالي، عن مواقع إنشاء المحطات البخارية، مشيرة الى إبداء 100 شركة محلية وأجنبية رغبتها بإنشاء هذه المحطات، وتتضمن هذه المحطات 3 موديلات استثمارية ستعرض أمام الشركات، وتتوزع على المناطق الوسطى والجنوبية والفرات الأوسط والشمالية.

‎وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2025، أن حكومته نجحت في إيقاف حرق الغاز المصاحب بما نسبته 70 بالمئة.

‎وحددت الحكومة العراقية سقفا زمنيا لا يتجاوز العام 2028 لإيقاف عملية حرق الغاز بشكل تام في البلاد، وبهذا الصدد أكد السوداني أنه لا يمكن لبلد ينتج أكثر من 4 مليون برميل يومياً الاستمرار باستيراد المشتقات النفطية والغاز.

‎ووقعت وزارة النفط العراقية، وشركتا "سيمنز إنرجي" و"شلمبرجير"، مذكرة تفاهم، للاستثمار في معالجة وإيقاف حرق الغاز من الحقول النفطية.

‎واضطر العراق إلى اللجوء لاستيراد الغاز من دولة إيران المجاورة، وهي عملية تتطلب الحصول من واشنطن على استثناءات دورية من العقوبات، وتنتهي صلاحية الاستثناء الحالي في حزيران/يونيو المقبل.

‎وفي الوقت الراهن باتت الحكومة العراقية أمام تحد كبير بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.