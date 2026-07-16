الكهرباء العراقية: فقدان 1400 ميغاواط بسبب توقف إمدادات الغاز من حقل دانة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الخميس، عن توقف إمدادات الغاز من حقل دانة في إقليم كوردستان، نتيجة الظروف الأمنية التي شهدتها المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان نحو 1400 ميغاواط من القدرة التوليدية للمنظومة الكهربائية الوطنية في حال استمرار توقف الإمدادات.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد تركي جياد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الوزارة باشرت باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة، وأعدت خطة طوارئ لإدارة المنظومة الكهربائية، من خلال إعادة توزيع الأحمال واستثمار جميع الوحدات التوليدية المتاحة، بهدف تقليل تأثير النقص المتوقع في الإنتاج والمحافظة على استقرار المنظومة الكهربائية".

ولفت إلى أن "الوزارة تواصل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة تطورات الموقف، بما يضمن عودة الوحدات التوليدية إلى العمل بطاقتها الطبيعية".

ودعت الوزارة، المواطنين إلى "التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة"، مؤكدةً أنها ستوافي الرأي العام بأي مستجدات عبر منصاتها الإعلامية الرسمية.

وكانت شركة "دانة غاز" الإماراتية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، تعليق عملياتها في مرافق الإنتاج الرئيسية داخل حقل غاز "كورمور" في محافظة السليمانية بشكل مؤقت، إثر تلقيها تهديدات أمنية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، أن خللاً أمنياً في حقل "كورمور" أدى إلى تراجع إمدادات الغاز المغذية لمحطات التوليد، مما أسفر عن انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 2500 ميغاوات.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع ما أعلن عنه جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء أمس الأربعاء، عن إحباط سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة المفخخة في سماء مدينة أربيل العاصمة دون تسجيل أية إصابات بشرية.