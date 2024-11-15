الكهرباء العراقية: دعم القطاعين الزراعي والصناعي من الطاقة بلغ 60%

شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم الجمعة، التزام الحكومة بدعم أسعار الطاقة ‏الكهربائية في البلاد، لافتاً إلى أن الدعم المقدم للقطاعين الزراعي والصناعي يبلغ 60%.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء، بعدد من المواطنين ‏والناشطين في محافظة البصرة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.‏

وقال فاضل، إن "منهج الحكومة يرتكز على دعم أسعار تجهيز الكهرباء ‏بنسب كبيرة، حيث تصل نسبة الدعم للمناطق السكنية إلى 75%، في حين يبلغ ‏الدعم المقدم للقطاعين الزراعي والصناعي 60%".

‏وأوضح أن سعر الكيلوواط من الطاقة الكهربائية يبلغ 120 ديناراً، تتحمل الحكومة ‏منه 90 ديناراً، بينما يدفع المواطن 30 ديناراً فقط"، مشيراً إلى أن "الدولة لا تسعى إلى تحقيق أرباح من المواطنين".