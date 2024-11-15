الكهرباء العراقية: دعم القطاعين الزراعي والصناعي من الطاقة بلغ 60%
شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم
الجمعة، التزام الحكومة بدعم أسعار الطاقة الكهربائية في البلاد، لافتاً إلى أن الدعم
المقدم للقطاعين الزراعي والصناعي يبلغ 60%.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء، بعدد من المواطنين
والناشطين في محافظة البصرة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وقال فاضل، إن "منهج الحكومة يرتكز على دعم أسعار
تجهيز الكهرباء بنسب كبيرة، حيث تصل نسبة الدعم للمناطق السكنية إلى 75%، في حين
يبلغ الدعم المقدم للقطاعين الزراعي والصناعي 60%".
وأوضح أن سعر الكيلوواط من الطاقة الكهربائية يبلغ 120
ديناراً، تتحمل الحكومة منه 90 ديناراً، بينما يدفع المواطن 30 ديناراً فقط"،
مشيراً إلى أن "الدولة لا تسعى إلى تحقيق أرباح من المواطنين".