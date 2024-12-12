الكهرباء العراقية: داعش دمر 9 محطات إنتاج و40 خطاً فائقاً ومئات محطات التوزيع
شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الخميس، أن تنظيم داعش دمر 9 محطات إنتاج و40 خطاً فائقاً ومئات محطات التوزيع، مؤكداً أن الوزارة نجحت في استعادة معظمها.
جاء ذلك خلال احتفالية مركزية بمناسبة الذكرى السابعة ليوم النصر، أقامتها وزارة الكهرباء، برعاية وحضور الوزير زياد علي فاضل، وبمشاركة وكلاء الوزارة والمديرين العموميين وجمع غفير من منتسبي الوزارة.
وأشاد فاضل، بدور ملاكات الوزارة الهندسية والفنية التي كانت خلف المقاتلين مباشرة في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب، مؤكداً أن "إرادة البناء والإعمار كانت أقوى من محاولات التخريب والتدمير".