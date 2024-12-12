الكهرباء العراقية: داعش دمر 9 محطات إنتاج و40 خطاً فائقاً ‏ومئات محطات التوزيع

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الخميس، أن تنظيم داعش دمر 9 محطات إنتاج و40 خطاً فائقاً ‏ومئات محطات التوزيع، مؤكداً أن الوزارة نجحت في استعادة معظمها.

جاء ذلك خلال احتفالية مركزية بمناسبة الذكرى السابعة ليوم ‏النصر، أقامتها وزارة الكهرباء، برعاية وحضور الوزير زياد علي فاضل، ‏وبمشاركة وكلاء الوزارة والمديرين العموميين وجمع غفير من منتسبي الوزارة.‏

وأشاد فاضل، بدور ‏ملاكات الوزارة الهندسية والفنية التي كانت خلف المقاتلين مباشرة في إعادة إعمار ‏ما دمره الإرهاب، مؤكداً أن "إرادة البناء والإعمار كانت أقوى من محاولات التخريب ‏والتدمير".‏