الكهرباء العراقية توقع اتفاقية مع شركة أمريكية لتنفيذ مشروع إستراتيجي

شفق نيوز/ وقع وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الأحد، اتفاقية مبادئ تعاون مع شركة "ستلار إنيرجي" الأمريكية لتنفيذ مشروع إستراتيجي يهدف إلى تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في العراق.

وذكرت المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاتفاقية تمول من بنك "EXIM Bank"، وتتضمن المرحلة الأولى منها إنشاء شبكة متكاملة من محطات التحويل بمستويات جهد مختلفة، حيث سيتم إنشاء خمس محطات تحويل بجهد 400KV، و25 محطة تحويل بجهد 132KV، إضافة إلى 100 محطة تحويل بجهد 33/11KV.

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاقية تطوير قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء محطات توليد جديدة، مما سيسهم في زيادة القدرة الإنتاجية لمنظومة الكهرباء الوطنية.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الوزارة لمعالجة الاختناقات في شبكة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتحسين موثوقية الشبكة الوطنية.