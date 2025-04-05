الكهرباء العراقية توجه باعتماد "حلول مبتكرة" استعداداً للصيف والزيارات المليونية

شفق نيوز/ وجه وزير ‏الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم السبت، باعتماد حلول مبتكرة تضمن جاهزية شبكات التوزيع قبل بدء ‏موسم الذروة الصيفية واستعداداً للزيارات المليونية المقبلة، مشدداً على أهمية استنفار الملاكات الفنية لتنفيذ أكبر حملة للصيانة المبرمجة.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماعاً مع مسؤولي شركة توزيع كهرباء الفرات الأوسط، حيث اطلع فاضل على ‏نسب إنجاز المشاريع ضمن الحملة استعداداً للصيف المقبل.‏

وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فاضل وجه بـ"اعتماد حلول مبتكرة تضمن جاهزية شبكات التوزيع قبل بدء ‏موسم الذروة الصيفية"، مؤكداً على ضرورة "تذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل".‏

وشدد فاضل، على أهمية "استنفار الملاكات الفنية لتنفيذ أكبر حملة للصيانة المبرمجة تشمل خطوط ‏الضغط الفائق والعالي ومحطات النقل ومحطات التوزيع ومغذيات الجهد المتوسط ومحولات ‏التوزيع وشبكات الجهد المنخفض, وحسب اختصاص كل شركة، لتحقيق وثوقية تشغيلية مستقرة ‏خلال فترة حمل الذروة الصيفية".‏

وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، نقل البيان، عن وزير الكهرباء، تشديده على ضرورة العمل بواقع ثلاث ‏وجبات (صباحية – نهارية – ليلية) لضمان إنجاز الأعمال ضمن التوقيتات المحددة".‏

وأضاف البيان، أن "الوزير أولى اهتماماً خاصاً بملف المدن المقدسة، وقال: نضع في أولوياتنا إنجاز أعمال ‏فك الاختناقات في المدن المقدسة استعداداً للزيارات المليونية القادمة، لاسيما زيارة الأربعين ‏المباركة، حيث تتطلب جهوداً استثنائية لضمان توفير التيار الكهربائي لملايين الزائرين الكرام ‏بشكل مستقر ومستدام".