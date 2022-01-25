الكهرباء العراقية تنفي أن تكون المنظومة الوطنية قد "هجمت"

شفق نيوز/ نفت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الثلاثاء، انهيار المنظومة الوطنية أو أن تكون قد "هجمت"، واصفة من ذكر ذلك بأنه "اعلام مظلل"، وتوعدت بمقاضاته.

وقال اعلام وزارة الكهرباء، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزارة الكهرباء تسنكر وتنفي ما روجت له قناة صلاح الدين الفضائية من كلمات غير لائقة، بان هنالك تصريحات نسبت للوزارة بان المنظومة ( هجمت) وذلك كلام لا يليق لا بقناة فضائية ولا ذوق عام يقدم للمواطنين".

وأكد البيان، أن "المنظومة الكهربائية عاملة من خلال محطاتها البخارية والغازية بطاقه تصل الى ١٣٤٠٠ ميغا واط، رغم انحسار اطلاقات الغاز المورد ورغم انخفاض الغاز الوطني بسبب سوء الأحوال الجوية بحسب الاخوة وزارة النفط".

وأشارت إلى أن "محطات الكهرباء جاهزة للعمل وبإمكانها تجهيز المواطنين بالكهرباء من ١٨ الى ٢٠ ساعة ما ان توفرت امدادات الغاز".

ولليوم الرابع على التوالي لا تزال الوزارة في غرفة عمليات دائمة الانعقاد لبحث التداعيات التي اثرت سلباً على ساعات تجهيز الكهرباء ومعالجتها، وفقاً للبيان الذي دعا بعض وسائل الاعلام لمراعاة "عدم الابتذال واستغلال معاناة المواطنين وفهم واقع عمل الجهات القطاعية كلاً بحسب واجباته والتزاماته".

وشدد البيان، أنه "سيتم اتخاذ مايلزم قانونياً مع هيئة الاعلام والاتصالات فيما يخص بمن يروج لإعلام غير مهني".

وفي وقت سابق اليوم، كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد العبادي، لوكالة شفق نيوز، وجود مفاوضات مع الجانب الإيراني من أجل معاودة إطلاق الغاز المجهز للمحطات الكهربائية العراقية.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية، فضلاً عن فصل الشتاء الذي تدنت فيه درجات الحرارة الى دون الصفر المئوي.