الكهرباء العراقية تناقش إنشاء مشاريع إنتاج الطاقة مع "تويوتا"

شفق نيوز/ ناقش وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الأربعاء، مع شركة تويوتا اليابانية، توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشاريع إنتاج الطاقة وتأهيل الوحدات الانتاجية ‏في العراق ‏

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، استقبل المدير الإقليمي لشركة تويوتا تسوشو اليابانية ‏توكوجي كوياما، في مكتبه اليوم الاربعاء،‏ واستمع إلى عرض قدمته الشركة اليابانية لإنشاء مشاريع إنتاج ونقل الطاقة وتأهيل الوحدات الانتاجية في ‏مناطق متعددة من البلاد".‏

ورحب فاضل حسب البيان، بـ"عروض الشركة اليابانية"، داعيا الى "الاسراع بتقديم العروض الفنية الرسمية للاتفاق على توقيع ‏مذكرة التفاهم، تمهيدا للمباشرة بالمشاريع".

وشدد فاضل، على "أخذ عامل الوقت كأولوية قصوى عند تقديم العروض، وتقليص مدة ‏تنفيذ المشاريع لضمان استقرار واستدامة الطاقة الكهربائية في العراق"، مجدداً دعوته للشركات الاجنبية لـ"اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة وتنفيذ المشاريع المختلفة في قطاع الطاقة"‏

وأمس الأربعاء وافق مجلس الوزراء العراقي على تخويل وزير الكهرباء، أو من يخوله، صلاحية توقيع مذكرة مبادئ التعاون بين وزارة الكهرباء وشركة (Toyota Tsusho Corporation) بما ينسجم مع خطة الوزارة والتخصيصات المالية المتوفرة.