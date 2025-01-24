الكهرباء العراقية تعلن إنجاز 75% من مشروع الربط بشبكة الطاقة الخليجية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الجمعة، عن إنجاز 75% من مراحل مشروع الربط الخليجي لتزويد البلاد بالطاقة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وفداً منها برئاسة مستشار الوزارة عبد الحمزة عبود، التقى في محافظة البصرة بنائب الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي، محمد الشيخ، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة لدول الخليج.

وأكدت أن "مسودة عقد تبادل الطاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وصلت إلى مراحل إنجاز متقدمة تجاوزت 75%".

وتابعت "الاجتماع استكمل ما تمت مناقشته في الاجتماع الأول الذي عقد في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وجرى خلاله مناقشة مسودة عقد تبادل الطاقة المزمع إبرامه بين جمهورية العراق ودول مجلس التعاون الخليجي".

وأكدت الوزارة أن "العقد يتضمن مشروع إنشاء خطين للضغط الفائق 400KV يربطان محطة الوفرة الكويتية بمحطة الفاو الثانوية 400KV، إلى جانب إضافة محاثات اثنين في محطة الفاو".