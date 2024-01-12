الكهرباء العراقية تعلن خسارة 4 آلاف ميغا واط من الشبكة الوطنية بسبب شح الغاز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الجمعة، خسارة 4 آلاف ميغا واط من

الشبكة الوطنية بسبب شح إطلاقات الغاز المورد من إيران. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "أنجزت تحقيق معدلات إستقرار إنتاج غير مسبوقة وصلت مع ذروة الأحمال الصيفية لأكثر من 25800 ميكا واط ، وحققت طفرة نوعية بقطاع النقل أحدثت فيه توسعات كبيرة لمحطاتها التحويلية، وانشاء عشرات الخطوط الناقلة للضغط الفائق والعالي، وأعادت جزءاً كبيراً منها للعمل بعد أن كان مدمراً ومعطلاً منذ تخريبه من عصابات الإرهاب ، ودعمت قطاع التوزيع ليحقق زيادة وإستقراراً واضحاً بحصص المحافظات من الطاقة وبالتالي تحسن غير مسبوق بساعات التجهيز".

واشارت الى "حرصها على تقليل الاعتماد على الغاز المورد من خلال إنشاء مشاريع الدورات المركبة ، وتفعيل المحطات الحرارية ، وانشاء مشاريع الطاقة الشمسية ، واليوم يعاود شح إطلاقات الغاز المورد تاثيره على محطات الكهرباء ، وأدى الى فقدان المنظومة لأكثر من 4000 ميكا واط ، بسبب توقفه بشكل كامل عن بغداد والمناطق الوسطى ، وتقليله عن المنطقة الجنوبية ، حيث الغاز المضخ بواقع 10 مليون متر مكعب لا يسد حاجة محطات الانتاج ، وأثر على تحديد أحمالها وتسبب بإنخفاض التجهيز".

وأكدت انها "تعمل وفق التوجيهات الحكومية وبالتنسيق مع وزارة النفط على تعويض مافقدته من غاز مورد ، لتشغيل محطاتها على الوقود البديل ، ريثما يعاود ضخ الغاز المتوقف بسبب ( اعمال الصيانة داخل الجمهورية الإسلامية في ايران )".