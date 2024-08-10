الكهرباء العراقية تعتزم إنشاء 5 محطات حرارية توفّر 10 آلاف ميكا واط

شفق نيوز/ أكدت وزارة الكهرباء العراقية، يوم السبت، عزمها إنشاء 5 محطات حرارية قالت إنها ستوفّر 10 آلاف ميكا واط.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "خطة وزارة الكهرباء الخمسية تعتمد على إنشاء المحطات الحرارية والتي تسمى ذات الدورة المغلقة والتي هي عبارة عن محطات حرارية تعمل على أنواع الوقود المتاح".

وأضاف، أن "المحطات الحرارية والتي تعمل الوزارة على إنشائها سيكون عددها 5 محطات وموقعها في عدد من المحافظات وستوفر 10 آلاف ميغاوط للمنظومة الكهربائية".

ولفت موسى إلى أن "وزارة الكهرباء مصممة اليوم على تنوع مصادر الطاقة من خلال تنفيذ مشاريع جديدة تعمل على الطاقة الشمسية والرياح وتدوير النفايات خلال الفترة القادمة".

ويعاني العراق منذ عشرات السنين من نقص في تجهيز الكهرباء حيث يضطر الأهالي الى شراء الكهرباء من مولدات تعود لمستثمرين.