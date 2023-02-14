الكهرباء العراقية تشكو شح الغاز الإيراني: نحتاج الى 30 مليون متر مكعب يوميا

شفق نيوز/ أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، أن ما يضخ من الغاز الايراني محدود، فيما اشارت الى حاجتها لـ 30 مليون متر مكعب يوميا لتغذية محطاتها الانتاجية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أحمد موسى في حديث لوكالة شفق نيوز ان "بعد الانتهاء من أعمال صيانة أنبوب الغاز بالجانب الايراني لمدة 12 يوما عاود الجانب الايراني ضخ الغاز مرة اخرى منذ صباح الثلاثاء الماضي ما بين 7 الى 10 مليون متر مكعب يوميا"، مبينا ان "هذه النسبة هي غير كافية لتشغيل محطات الإنتاج ولا تسد الحاجة".

واضاف موسى؛ ان "هذه الكمية القليلة أثرت سلباً على ساعات التجهيز ولكن بالمجمل فإن عملية تجهيز الكهرباء حالياً هي أفضل مما كانت عليه قبل أيام، حيث ساهم معاودة ضخ الغاز بالنسب الحالية بتشغيل جزء من محطة بسماية ودخولها للعمل بواقع 2300 ميكا واط بعد أن كانت متوقفة بالكامل نتيجة توقف الغاز المجهز حال الصيانة".

واكد موسى ان "ما نحتاجه من الغاز هو بحدود 25 الى 30 مليون متر مكعب يوميا لتشغيل محطاتنا الانتاجية الكهربائية"، لافتا الى "زيارة وزير الكهرباء الى إيران تضمنت اتفاق مبدئي ان يعاود ضخ الغاز الحالي وان يرتفع زيادة اطلاقات الغاز بالمجمل خلال الفترة المقبلة".

وأعلنت وزارة الكهرباء في 29 كانون الثاني الماضي عن توقف إمدادات الغاز المورد بشكل كامل ولمدة (12 يوما) عن محطات الإنتاج لأغراض الصيانة لأنابيب نقل الغاز بحسب الجانب الايراني، مبينة ان ذلك تسبب بخسارة 7500 ميكا واط من المنظومة في بغداد والمناطق الوسطى والفرات الاوسط.