الكهرباء العراقية تستعين بخبرات "كونچر" الكرواتية لتحديث شبكات الطاقة
شفق نيوز/ بحث
وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الاثنين، مع وفد من شركة "كونچر"
الكرواتية المتخصصة في صناعة المحولات والمحطات الثانوية، ملف تحديث شبكات الطاقة
في العراق.
وذكرت الوزارة
في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء استعرض إمكانيات الشركة في تصنيع
وتوريد محولات القدرة ومحطات التوزيع الثانوية، بالإضافة إلى خبراتها في خطوط
نقل الطاقة والعوازل الكهربائية".
وأشار البيان،
إلى "مناقشة الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في تحديث وتطوير البنية التحتية
لشبكات الكهرباء العراقية".
وأكد الوزير،
وفقاً للبيان، "حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في
صناعة المعدات الكهربائية"، مشيراً إلى "أهمية تطوير منظومة نقل
وتوزيع الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة التطور العمراني في
البلاد".
من جانبه،
استعرض الوفد الكرواتي تجارب شركتهم العالمية وإمكانياتها التقنية في تصنيع
المحولات والمعدات الكهربائية، معربين عن استعدادهم للمساهمة في تطوير قطاع
الكهرباء العراقي.