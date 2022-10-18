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الكهرباء العراقية تستعد للشتاء بخطة "طارئة" وتطالب بـ"طائرات مسيرة"

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-18T15:55:10+0000
الكهرباء العراقية تستعد للشتاء بخطة "طارئة" وتطالب بـ"طائرات مسيرة"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الثلاثاء، الشروع بخطة "طارئة واستراتيجية" استعدادا لذروة الأحمال الشتوية، مطالبة في ذات الوقت بتسيير طائرات مسيّرة لحماية جميع خطوط الطاقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك توجيهات بالاستعداد من الآن لفصل الشتاء، من خلال تكثيف جهود صيانة الشبكات وتأهليلها بشكل كامل، وفك الاختناقات ونصب المحطات المتنقلة بمراكز الحمل والمغذيات".

وأضاف، أن "طلب محافظات الفرات الأوسط (كربلاء، النجف، بابل، الديوانية) على الكهرباء في تنامي مستمر، وتم العمل منذ الصيف الماضي على زيادة حصة ساعات تجهيز الكهرباء لتلك المحافظات، وكذلك هناك تنسيق مع المحافظين الذين دعموا مشاريع تنمية الأقاليم لصالح وزارة الكهرباء".

وتابع موسى، أن "الوزارة لديها خطوط ضغط فائق ومحطات تحويلية بمحافظات الفرات الأوسط وفي عموم محافظات العراق، وستكون جاهزة للدخول قبل فصل الشتاء، ما يعني أن وزارة الكهرباء تعمل بخطة طارئة وأخرى استراتيجية لزيادة ساعات تجهيز الكهرباء".

وعن الاستهدافات التي تتعرض لها خطوط نقل الكهرباء، أكد موسى، أن "وزارة الكهرباء لديها تنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع لحماية مسارات الخطوط الناقلة، ونطالب بنصب كاميرات حرارية أو تسيير طائرات مسيّرة لحماية جميع الخطوط سوءا في المنطقة الشمالية أو الفرات الأوسط أو الجنوبية، كونها تعتبر بنى تحتية لقطاع الكهرباء".

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