الكهرباء العراقية تستعد لسوء الأحوال الجوية غداً

شفق نيوز/ وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الثلاثاء، بالاستعداد بالجاهزية القصوى تحسباً لسوء الأحوال الجوية المتوقعة في عموم العراق غداً.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل وجه تشكيلات الوزارة بالاستعداد والجاهزية القصوى والمرابطة التامة والمراقبة لمحطات التوليد وخطوط النقل وشبكات التوزيع، وكلاً بحسب موقعه ومسؤولياته، تحسباً لسوء الأحوال الجوية والعواصف الرعدية بحسب الانواء الجوية، ويعتبر هذا سياق عمل ثابت".

وشدد الوزير بشكل تام على "مراعاة الاستثناءات الحاكمة لكهرباء المستشفيات ومشاريع المياه ومحطات الصرف الصحي، ودوام المخازن بنظام الـ24 ساعة لتجهيز المواد الحاكمة لأدامة الشبكة الكهربائية، مع الحرص البالغ ومراعاة إجراءات السلامة للعاملين والمعدات".

وتوقع خبير الأرصاد الجوية علي الجابر الزيادي في وقت سابق ، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة تتفاوت شدتها بحسب مناطق البلاد ابتداء من فجر يوم غد وحتى مساء الخميس، فيما حذر من غرق بعض المناطق والطرق نتيجة شدة الامطار المتوقعة.