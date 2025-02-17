الكهرباء العراقية تحول البوصلة إلى تركيا لتوفير الطاقة وتكشف نتائج "اجتماع مثمر"

شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم الاثنين، مع وفد تركي مضاعفة استيراد الطاقة إلى 600 ميغاواط وإقامة مشاريع استراتيجية في مجال الطاقات المتجددة.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، عقد وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اجتماعاً فنياً مثمراً في مقر الوزارة، مع وفد تركي برئاسة وكيل وزارة الخارجية بيريس اكينجي".

وبحسب البيان، فقد "ناقش الطرفان تسريع إجراءات مضاعفة كمية الطاقة المستوردة من تركيا إلى 600 ميغاواط، بدلاً من 300 ميغاواط حالياً، وتأهيل خط النقل (جزرة – كسك) لاستيعاب الزيادة في كميات الطاقة الموردة".

وكشف الوزير العراقي عن "اتفاق لتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مؤخراً تتضمن إنشاء مشاريع انتاج الطاقة إستراتيجية مع إنشاء عدد من المحطات وخطوط النقل الجديدة".

من جانبه، أكد الوفد التركي "حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراق في مجال الطاقة. وجدد التزام أنقرة بالعمل السريع لزيادة كميات الطاقة عبر خطوط الربط إلى 600 ميغاواط بعد استحصال موافقات الاتحاد الأوروبي".

واختتم البيان بالقول إن "وزارة الكهرباء تركز على زيادة حجم التعاون مع تركيا في مجال الطاقات المتجددة، والاستفادة من الخبرة التركية، باعتبارها خامس دولة على مستوى أوروبا في هذا المجال، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال المقاييس والتحول الذكي".