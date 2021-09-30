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الكهرباء العراقية تجري "مبادلة" لمسؤولين في الوزارة

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-30T13:34:30+0000
الكهرباء العراقية تجري "مبادلة" لمسؤولين في الوزارة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في وزارة الكهرباء، يوم الخميس، بتكليف مديرين جديدين لإدارة نقل الطاقة في المنطقتين الوسطى والفرات الأوسط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المدير العام للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الاوسط، رياض عريبي، تم تكليفه من قبل الوزارة بمهام منصب المدير العام للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى، بدلاً من مديرها الحالي براك الشمرتي".

وأضاف أن "الشمرتي تم تكليفه بمهام المدير العام للشركة العام لنقا الطاقة الكهربائية، الفرات الأوسط، بدلاً من مديرها الحالي رياض عريبي".

وتجري وزارة الكهرباء مناقلات بين المديرين العامين لمديرياتها في محاولة لتدارك تردي الطاقة الكهربائية بشكل كبير خلال العامين الماضي والحالي.

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