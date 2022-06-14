الكهرباء العراقية تتعهد بدفع مستحقات الغاز الايراني خلال يومين

شفق نيوز/ تعهدت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الثلاثاء، بإكمال دفع ديون ومستحقات الغاز الايراني المورد الى العراق خلال يومين فقط، تجنباً لتقليله او قطعه تماماً.

وقال إعلام الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تبذل امكانياتها المتاحة كافة، لتكون على قدر المسؤولية الوطنية والمهنية، مسخرة جهود ابناءها لرفع الواقع الخدمي الى افضل مستوياته، وفي سبيل ذلك، إجتهدت وزارة الكهرباء ولفترة ليست بالقصيرة على توجيه خطابها الاعلامي للبرلمان وعناية الحكومة والرأي العام حول مسألة الإيفاء بمستحقات الجانب الإيراني عن الغاز المورد لعام ٢٠٢٠ ، تجنباً لتقليل كمية الغاز المورد ، أو ربما قطعه بشكل تام، ودرء التبعات المترتبة على ذلك".

واضاف البيان، "اليوم تعلن الوزارة عن البدء بإجراءات الدفع التي ستكتمل خلال اليومين القادمين، علماً إن موضوع الالتزامات المالية تجاه الجارة إيران تعتبر من المشاكل المُرَحلة من قبل الحكومات السابقة، وقد تحملتها الحكومة الحالية، عبر التوجه نحو الاقتراض الداخلي لسداد الديون، التي لم تُدفع بسبب شحة التخصيصات المالية، الناتجة عن عدم إقرار الموازنة لذلك العام".

وأكدت وزارة الكهرباء، يوم الثلاثاء الماضي 7 حزيران الجاري، زيادة إطلاقات الغاز المورد من إيران بمقدار 5 ملايين متر مكعب يوميا، مشيرة الى أن الزيادة أدت إلى تحسن في ساعات التجهيز.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في 1 حزيران الجاري، قيام الجانب الإيراني بتخفيض توريد الغاز إلى العراق مما تسبب بتقليص ساعات التجهيز.