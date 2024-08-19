الكهرباء العراقية تبشر "أكثر بقعة حرارة في العالم": سنزودكم بـ500 ميغاواط نهاية العام

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاثنين، أنها ستزود محافظة البصرة بـ500 ميغاواط نهاية العام الحالي، في وقت تُصنف المحافظة ضمن الأعلى بدرجات الحرارة على مستوى العالم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "الخط الربط العراقي - الخليجي عن طريق الكويت ستنتهي المرحلة الأولى منه نهاية العام الحالي وسيزود البصرة بـ500 ميغاواط".

وأضاف "هناك مرحلة ثانية وثالثة بعدها، والتوجيهات الحكومية شددت على تنويع ‏مصادر الطاقة وتوفير التخصيصات اللازمة لتأهيل وتطوير المنظومة الكهربائية".

وأشار موسى إلى أنه "تم توقيع العقد الاستشاري الفني مع السعودية والتي ستكون المرحلة الأولى منه 1000 ميغاواط"، مبيناً أنه "تم تحديد مسارات الخطوط ونقاط الربط ونحن ماضون بإنشاء هذا الربط".

يشار إلى أن محافظة البصرة تعد من أكثر المناطق العراقية ارتفاعاً لدرجات الحرارة وطوال السنوات الماضية تم تسجيلها ضمن أعلى المناطق في العالم بدرجات الحرارة، وفي الوقت نفسه يعاني سكانها من تردي واقع الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى زحف اللسان الملحي من مياه الخليج ما يؤدي إلى شح بمياه الشرب تتصاعد خلال فصل الصيف.

ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروتها.

وما يزال العراق منذ تسعينيات القرن الماضي يعتمد نظام القطع المبرمج للطاقة الكهربائية جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية ويعتمد الأهالي على المولدات الأهلية لسد النقص.