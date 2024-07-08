كهرباء الشمال تدعو لتأمين الغاز لتشغيل محطة الدبس الغازية بكركوك

شفق نيوز/ أعلن مدير إنتاج الطاقة الكهربائية الشمالية بوزارة الكهرباء، يوم الاثنين، عن إدخال الوحدة الغازية الثانية في محطة الدبس الغازية للخدمة والعمل جار على ادخال كامل الوحدات لتصبح 360 ميغاوات داعياً شركة غاز الشمال لتوفير الغاز للمحطة لاستمرار عمل المحطة وعدم توقفها.

وقال مدير الانتاج وليد خالد حسن لعدد من وسائل العام بينها وكالة شفق نيوز، أن" إنتاج المنطقة الشمالية تمكنت من إدخال الوحدة الثانية من محطة كهرباء الدبس الغازية في كركوك ونعمل خلال الايام المقبلة بادخال الوحدة الاولى ليكون مجمل ما يدخل في الإنتاج بحدود 360 ميغا وات وربطها بالمنظومة الوطنية ونعمل على إتمام كامل أعمال محطة الدبس الغازية وإدخال كامل الوحدات في العمل".

ولفت حسن أن "انتاج كهرباء المنطقة الشمالية عقدت اجتماعا مع شركة غاز الشمال التابعة لوزارة النفط لغرض تجهيز وتوفير الغاز للمحطة كون المحطة تعمل بالغاز وان توفير الغاز يعني استمرار تشغيل وانتاج الطاقة الكهربائية".

وأضاف أن "توجيهات رئيس الوزراء هم التنسيق بين الكهرباء والنفط لاستمرار العمل ونعمل مع الشركة لتوفير الغاز لمحطة كهرباء الدبس الغاز وضمان عمل المحطة".

وأعلنت الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية الشمالية، يوم الأربعاء الماضي، ادخال الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الدبس الغازية الجديدة وربطها على منظومة شبكة الكهرباء الوطنية في محافظة كركوك.

وذكر بيان للشركة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الملاكات الهندسية والفنية لمشروع محطة كهرباء الدبس الغازية وكوادر شركة صدى النجوم للخدمات الكهربائية المنفذة للمشروع تمكنوا من إدخال الوحدة التوليدية الثانية إلى الخدمة وبطاقة إنتاجية 120 ميغاواط، وربطها بمنظومة الكهرباء الوطنية والصعود بحمل الوحدة وصولاً الى طاقتها الإنتاجية والبالغة 160 ميغاوات".

وأضاف البيان أن "العمل متواصل لإكمال أعمال تنفيذ المشروع كافة، وإدخال الوحدة الأولى الى الخدمة وصولاً الى الطاقة الإجمالية للمشروع والبالغة 320 ميغاواط.

وفي السياق؛ قال مدير المشروع عبد الأمير محسن لوكالة شفق نيوز، أن "لمحطة الدبس الكهربائية الغازية وحدتان تنتجان بحدود 320 ميغاواط، الوحدة الثانية عملنا عليها منذ بداية بإجراء تشغيل تجريبي لها لغرض معرفة مدى تحملها، وتم تشغيلها بإنتاج أولي يصل الى 40 ميغاواط، ومن ثم ارتفع الإنتاج الى 120 ميغاواط، ونعمل على ان تصل الوحدة الى كامل إنتاجها البالغ 160 ميغاواط".

وتابع القول إنه "بعد إتمام عملية الإنتاج للوحدة الثانية نعمل على تشغيل الوحدة الأولى البالغة قدرتها الانتاجية نحو 160 ميغاواط ليتم المشروع بإنتاج كامل يصل الى 320 ميغاواط لمشروع محطة الدبس الكهربائية الغازية".

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار على البلاد بعد غزو الكويت والحروب المتتالية.

ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 درجة مئوية.