الكهرباء: الجباية الإلكترونية ستحل مشكلات المتجاوزين

شفق نيوز / اعتبرت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأربعاء، نظام الجباية الإلكتروني، من شأنه حل الكثير من مشكلات التجهيز والتجاوزات على المنظومة الوطنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة شفق نيوز إن "مشروع الجباية الإلكترونية يتضمن تحويل المشتركين غير النظاميين من المناطق الزراعية والعشوائيات إلى نظاميين".

وأضاف موسى، أن "هناك مشاريع معنية بحل أزمة الكهرباء فق الأرياف، لكن تحتاج إلى قوانين"، لافتاً إلى أن "مشروع الجباية غير داخل حيز التنفيذ وإن مضى هذا المشروع سيتم تنظيم الكهرباء بشكل صحيح".

وأشار موسى، إلى أن "موضوع القرى والأرياف وقلة تجهيز الكهرباء في تلك المناطق، هي تغطى من خلال تنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات، ويفترض أن تشملها خطة من المحافظات".