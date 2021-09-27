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الكهرباء: اعتدال الطقس وتوجه الزائرين لكربلاء ساهم باستقرار الكهرباء

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-27T09:13:06+0000
الكهرباء: اعتدال الطقس وتوجه الزائرين لكربلاء ساهم باستقرار الكهرباء

شفق نيوز/ بينت وزارة الكهرباء اليوم الاثنين، أن اعتدال الطقس ونزوح الزائرين الى كربلاء ساهم باستقرار الكهرباء.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "انخفاض درجات الحرارة واعتدال الطقس ساهم بشكل كبير في استقرارية التيار الكهربائي، اضافة الى نزوح الزائرين نحو كربلاء خفف الطلب على الحمل، فضلا عن جملة أعمال عملت بها الوزارة على تدعيم شبكات التوزيع وفك الاختناقات مما جعلنا ان نقدم ساعات تجهيز مناسبة للمواطنين".

واضاف موسى ان "الوزارة شكلت غرفة عمليات قبل اكثر من اسبوعين معنية بتوفير احتياجات بالأربعين من قبيل استثناء مدينة كربلاء من القطع على مدار اليوم من الكهرباء وتأمين الكهرباء للمواطنين وتجهيز الطريق بالانارة الليلية وتشكيل مرابطات للصيانة تحسبا لاي طارى".

يذكر ان مدينة بغداد تشهد تحسنا ملحوظا كهربائية بتجهيز الطاقة خلال اليومين الماضيين بعد أن شهدت انقطاعا كبيرا خلال موسم الصيف الحالي.

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