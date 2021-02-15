الكهرباء: ارتفاع اطلاقات الغاز الايرانية واعتدال الجو ادى الى تحسن الطاقة في العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاثنين، ان ارتفاع اطلاقات الغاز الايرانية واعتدال الجو أدى الى تحسن الطاقة في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "زيادة اطلاقات الغاز الايرانية لمحطات الكهرباء بواقع 22 مليون متر مكعب انعكس على ارتفاع ساعات تجهيز الكهرباء".

واضاف العبادي؛ ان "اعتدال درجات الحرارة ادى الى قلة الطلب على الطاقة ودخول بعض الوحدات التوليدية الى الخدمة التي كانت تحت الصيانة في محطات الخيرات والمسيب ساهمت هي الأخرى في ارتفاع إنتاج الطاقة وزيادة ساعات التجهيز الكهرباء للمواطنين".

وكان الجانب الإيراني قد قلل في 27 كانون الأول 2020 نسبة الغاز المورد للعراق والمشغل لمحطات الإنتاج من 50 مليون متر مكعب الى 3 ملايين متر مكعب والذي ادى التخفيض الى توقف مايقارب 6500 ميغاواط الامر الذي انعكس سلبا على ساعات تجهيز الكهرباء.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية، ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.