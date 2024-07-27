الكهرباء العراقية تطلع شفق نيوز على آخر تفاصيل الربط الخليجي والسعودي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم السبت، عن آخر تفاصيل الربط الخليجي والسعودي مع العراق بهدف تنويع مصادر الطاقة واستمرار تزويد العراقيين بالتيار الكهربائي.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى لوكالة شفق نيوز، إن "الخطوات جارية بشكل متصاعد لإنجاز الربط الكهربائي بين العراق والسعودية"، موضحاً أن "المرحلة الأولى للربط ستكون 1000 ميغاواط".

واشار الى أن "العقد الاستشاري الفني وقع فعليا ما بين وزارة الكهرباء العراقية ووزارة الطاقة السعودية للمضي بالربط الكهربائي".

وبشأن الربط الخليجي، أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء "انجاز المرحلة الاولى بواقع 500 ميغاواط لمحافظة البصرة"، مضيفاً "الآن جاري تنفيذ المراحل النهائية لإنجاز الربط الكهربائي وستدخل مرحلة التنفيذ في نهاية العام الجاري".

ولفت موسى الى أن "الربط الكهربائي مع دول الخليج سيربط محطة الوفرة الكويتية داخل الكويت بمحطة الفاو بمحافظة البصرة داخل الأراضي العراقية"، مشيراً إلى أن "الربط مع دول الجوار خطوة مهمة في تنويع مصادر الطاقة وتقوية واستمرار الشبكة الكهربائية".

ويحتاج العراق إلى 35- 40 ألف ميغاواط لتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة دون انقطاع وفقاً، لما قاله نائب رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، حسن الأسدي في تصريحات سابقة لوكالة شفق نيوز.

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 درجة مئوية.