الكمامات مجاناً لطلبة كركوك مع بدء العام الدراسي الجديد.. صور وفيديو

شفق نيوز/ رغم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها غالبية العراقيين وفي مختلف القطاعات، إلا أن ذلك لم يمنع صاحب صيدلية من المبادرة بتوزيع الكمامات الطبية على التلاميذ والطلبة مع بدء العام الدراسي الجديد، في مبادرة كركوكية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال أسعد خالدي، صاحب صيدلية "بلادي" في حي النداء بمدينة كركوك، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن صيدليته قررت توزيع الكمامات للطلبة مجاناً وذلك حرصاً على الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا، وهذه ثالث مرة نقدم الكمامات مجاناً للطلبة.

وأضاف أن كل شخص يزور الصيدلية لشراء العلاج نسأله إذا كان لديه طلبة ونقدم له مجاناً كرتون كمامات تكفيهم لمدة شهر، وهذه المرة سوف نوزع عشرة آلاف كمامة فردية.

ودعا خالدي كل من لديه المقدرة لأن يبادر بمثل هذا العمل الإنساني وبالأخص أصحاب الصيدليات، مشيراً إلى أن صيدليته باشرت منذ مساء اليوم، بتوزيع الكمامات وحتى انتهاء الكمية بالكامل.