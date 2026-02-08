الكمارك العراقية تنفي فرض رسوم على حليب الأطفال

شفق نيوز- بغداد

نفت الهيئة العامة للكمارك العراقية، يوم الأحد، ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن فرض ضريبة أو رسوم كمركية جديدة على حليب الأطفال بنسبة 500%.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي صادر عن الجهات المختصة".

وأضافت أن "حليب الأطفال يُعد من المواد الأساسية التي تمس الأمن الصحي والغذائي للمواطن، وهو غير مشمول بأي زيادات ضريبية أو كمركية، التزامًا بالسياسات الحكومية الهادفة إلى حماية المستهلك ودعم الشرائح الأكثر حاجة، ولا سيما فئة الأطفال".

وأكدت أن "أي قرارات تتعلق بالرسوم الكمركية أو الإجراءات التنظيمية يتم الإعلان عنها حصريًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة"، داعيةً المواطنين ووسائل الإعلام إلى "تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة الرأي العام".

وجرى تداول وثائق اليوم الأحد، تظهر وجود ضريبة تصل إلى 500% على حليب الاطفال، إلى جانب مواد كثيرة أخرى.

وشهدت بغداد اليوم، تظاهرات كبيرة للتجار وأصحاب المحال، احتجاجا على رفع التعرفة الكمركية، ما أدى لتراكم بضائعهم في الموانئ.