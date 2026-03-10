الكلداني بعد استقالة ساكو: أبوابنا ستبقى مفتوحة أمامه

شفق نيوز- بغداد

وجّه رئيس حركة بابليون ريان الكلداني، يوم الثلاثاء، رسالة تقدير إلى البطريرك لويس روفائيل ساكو عقب تقديم استقالته من رئاسة الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم، مؤكداً أن أبواب الكنيسة ستبقى مفتوحة أمامه رغم الخلافات السابقة بين الطرفين.

وقال الكلداني، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نتوجه بكلمات التقدير والاحترام إلى غبطة الكاردينال لويس روفائيل ساكو على سنوات خدمته الطويلة في الكنيسة الكلدانية، فمهما كانت الاختلافات في الرأي أو المواقف، فإن الخدمة التي يقدمها رعاة الكنيسة تبقى جزءاً من تاريخها الروحي الذي يحترمه المؤمنون".

وأضاف أن "المرحلة الماضية شهدت الكثير من السجالات والاتهامات التي طالتنا شخصياً، لكننا نؤمن أن طريق المسيح هو طريق التسامح والغفران، وأن الخلاف لا يجب أن يتحول إلى خصومة دائمة بين أبناء الكنيسة الواحدة".

وأكد الكلداني أن "أبوابنا ستبقى مفتوحة أمام غبطته في أي وقت بروح الأخوة العراقية المسيحية، لأننا نؤمن أن الكنيسة أكبر من أي خلاف، وأن المحبة التي دعا إليها إلهنا يجب أن تبقى الأساس الذي يجمعنا".

كما عبّر عن تقديره "الكبير إلى قداسة البابا لاون الرابع عشر وإلى آباء السينودس الكلداني لما يبذلونه من جهود في رعاية الكنيسة الكلدانية والحفاظ على وحدتها ورسالتها الروحية".

وكان البطريرك لويس روفائيل ساكو أعلن في وقت سابق اليوم تقديم استقالته من رئاسة الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم بعد أكثر من 13 عاماً قضاها في المنصب، مشيراً إلى أنه اتخذ القرار بإرادته للتفرغ للصلاة والكتابة والخدمة.

يذكر أن خلافاً علنياً نشب بين البطريرك الكلداني الكاثوليكي لويس روفائيل ساكو ورئيس حركة بابليون ريان الكلداني منذ عام 2023، على خلفية اتهامات متبادلة تتعلق بتمثيل المسيحيين وإدارة الأوقاف والعقارات الكنسية في العراق.

وتبادل الطرفان الاتهامات علناً، إذ اتهم ساكو الكلداني بمحاولة السيطرة على ممتلكات المسيحيين، بينما اتهمه الكلداني بتسييس الكنيسة، ما أدى إلى تصاعد السجالات الإعلامية واللجوء إلى القضاء.