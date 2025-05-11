الكلاسيكو يشعل الشارع.. شجار وإصابات بين مشجعي البرشا والريال في مدن عراقية

شفق نيوز/ شهدت عدة مدن عراقية، مساء الاثنين، مشاجرات أوقعت إصابات، على خلفية المباراة التي جمعت ناديي برشلونة وريال مدريد وبرشلونة، والتي انتهت بفوز الكاتالوني بأربعة أهداف لثلاثة وحسمه بشكل تقريبي بطولة الدوري الإسباني.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة وقعت في قضاء الصادق شمالي البصرة، حيث تحولت مشادة كلامية بين شابين من مشجعي الفريقين إلى مشاجرة عنيفة، أسفرت عن إصابة شاب (مشجع لريال مدريد) بطلق ناري في منطقة الصدر قرب القلب".

وأضاف المصدر، أن "المصاب تم نقله إلى مستشفى القضاء العام وهو في حالة حرجة وفاقد للوعي، وسط مؤشرات طبية تُرجّح ضآلة فرص نجاته".

كما سجلت بغداد ومحافظات أخرى حالات مشابهة لمشاجرات بين مشجعين، بعضها تطور إلى اشتباكات بالأيدي وأسفرت عن إصابات طفيفة، في ظل أجواء مشحونة رافقت المباراة.