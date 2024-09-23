الكلاب السائبة تثير الذعر في كركوك وتسجيل أكثر من 15 حالة "عض" خلال أيام

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الاثنين، بأن المحافظة سجلت خلال عدة أيام أكثر من 15 حالة عض من كلاب متوحشة شنت هجمات على مدنيين وأطفال صغار في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "المستشفيات الصحية وخلال أيام معدودة تلقت بنحو أكثر من 15 حالة عض لمدنيين وأطفال من قبل كلاب متوحشة حيث يراجع الشخص الذي تعرض لعضة كلب الى قسم الحميات ويتلقى جرعة أولى من اللقاح المخصص لعضة الكلاب وتصرف له بطاقة يدون فيها تاريخ أخذه للقاح وشدة الجروح التي تعرض لها".

وأكد المصدر أن "حالات العض كانت خلال الأسبوع الحالي وبين حالات العض نحو أربعة حالات عض طالت أطفالاً صغاراً بينهم فتاة، وهذه الحالات سجلت في مناطق متفرقة من كركوك".

وتابع المصدر بالقول إن "الصحة والمستشفيات تتلقى حالات العض وتقوم بتقديم اللقاحات لها ومعالجة الاصابة حسب مستوى العض وشدتها من قبل الكلب".

أطلقت الحكومة المحلية في كركوك، أول أمس السبت، حملة لمكافحة ظاهرة الكلاب السائبة وحماية التلاميذ واهالي المحافظة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، كما قررت منع الذبح العشوائي الخارجي.

وذكر بيان لمكتب محافظ كركوك ريبوار طه، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحافظ عقد اجتماعاً مع قائممقام مدينة كركوك وقائد شرطة المحافظة ومعاون مدير عام صحة كركوك ومدير المستشفى البيطري، ومعاوني مديري البلدية والبيئة، وركّز على معالجة ظاهرة الكلاب السائبة".

وأكد، أن "الاجتماع جاء بهدف حماية التلاميذ ومواطني المحافظة مع بدء العام الدراسي الجديد لأجل معالجة ظاهرة الكلاب السائبة وأثرها السلبي على حياة وسلامة الطلبة وخاصة من هم في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في كركوك".

وتابع المحافظ، "تقرر تشكيل لجنة برئاسة قائممقام وتضم لجنتين فرعية في جانبي المدينة لغرض المعالجة، وأيضاً نقل الكلاب السائبة إلى المحمية، والتأكيد من خلال صحة كركوك على توفير اللقاح والمصل الخاص في مستشفيات كركوك".

وفي السياق قال قائممقام القضاء فلاح خليل يايجلي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة مكافحة الكلاب السائبة تعمل وفق برنامج حيث يتم نقل الكلاب الى المحمية، وهناك كلاب تتم معالجتها وفق دائرة بيطرة كركوك لأن هناك كلاباً متوحشة تهاجم الطلاب واهاليهم، ولسلامة التلاميذ سنقوم بحملة واسعة لمكافحة هذه الظاهرة في كركوك".